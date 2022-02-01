Şiddetli lodosla kıyıya vurarak yan yatan gemi, 60 gündür kaldırılmadı. Gemiden kopan parçaların bir kısmı denize savrulurken, bölgede çocuklar gemiyi kendilerine oyun alanı yaptı.

Geçtiğimiz kasım ayı içerisinde İstanbul’da meydana gelen şiddetli lodos ve fırtına sonrası Maltepe sahilinde iskeleye demirli olan gemi yan yattı.

Ro Ro isimli gemi, halatından kurtularak kıyaya sürüklendi ve kıyıda kaldı.

Olay üzerinden geçen yaklaşık 2 aylık süre boyunca gemi için herhangi bir kurtarma işlemi gerçekleştirilmedi.

Gemiye ait bazı parçaların yerinden koparak denizde sürüklendiği görülürken yan yatan geminin çevresindeki suyun renginde de değişim olduğu gözlemlendi.

GEMİ ÇOCUKLARIN OYUN ALANINA DÖNDÜ

Öte yandan her gün yüzlerce insanın uğrak noktası olan Maltepe sahilde kimi çocukların ise gemi içerisine girerek oyun oynadığı görüldü. Vatandaşlar geminin bir an önce kaldırılmasını isterken yan yatan geminin son hali havadan görüntülendi.





"ANNE OLARAK BENİM HOŞUMA GİTMİYOR"

Sahilde yürüyüşe çıkan Gamze Açıkgöz isimli vatandaş, "Hemen hemen her gün buradan geçiyorum. Batık gemileri görüyorum. Açıkça tehlike arz ediyor. Küçük çocuklar geminin üzerine çıkarak oyun oynuyorlar. Bir anne olarak empati yaptığımda bu görüntüler benim hoşuma gitmiyor. Umarım yetkililer bir an önce konuyla ilgilenir." diye konuştu.

Maltepe'de yan yatan gemi, çocukların oyun alanı oldu VİDEO









