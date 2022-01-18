Maltepe’de yaşlı adam dengesini kaybetti, otobüse çarptı

Aracının arızasını kontrol ettikten sonra İETT otobüsüne çarpan yaşlı adam, beyin kanaması geçirdi. O anlar kameraya yansırken, yaşlı adamın otobüs şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi.

İstanbul’un Maltepe ilçesi Atatürk Caddesi’nde seyir halinde olan Mehmet Denkçi (60), aracının arıza yapmasıyla yol kenarında durdu.

Arızayı kontrol etmek için aracın önüne eğilen Denkçi, ayağa kalktığı sırada dengesini kaybetti ve bu sırada arkasından geçen İETT otobüsüne çarptı.

SAVRULARAK YERE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen Denkçi, yerden kalkamadı.

Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Denkçi’ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Maltepe'de otomobilini kontrol ederken İETT otobüsüne çarptı VİDEO

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Denkçi’nin, beyin kanaması geçirdiği ve dizinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Otobüs şoförü ise gözaltına alındı.

OTOBÜS DURMADAN DEVAM ETTİ, YOLCULAR UYARINCA DURDU

İddiaya göre, Mehmet Denkçi’nin yaralandığı kazaya karışan İETT otobüsünün şoförü, kazayı fark etmeyerek yoluna devam etti.

Otobüsün içerisinde bulunan yolcuların uyarması sonrası şoför durdu.

Yolcuların yardım ettiği kazazede, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“İETT YETKİLİLERİNDEN KİMSE BİZİ ARAMADI”

Kazada yaralanan kişinin oğlu Ersin Denkçi, “İETT yetkililerinden hiç kimse bizi aramadı. Kimse de sormadı. Sadece şoför arkadaş gözaltına alındığı günün akşamı karakolda birisi aradı ve sadece babamın ifadesinde şikayetçi olmaması yönünde telkinlerde bulundu. Ben de bunu sormasının çok yanlış olduğunu, bunun şu anda konuşulmasının bile yanlış olduğunu kendisine belirttim. Şu anda Allah nasip ederse yarın ameliyat olacak. Ama yaş itibariyle de bacağındaki kırıktan dolayı doktorların demesi bir sene boyunca yürüyemeyebilir. Hatta sakat bile kalabilir diyorlar. Düne kadar ben bekledim. Şikayetçi olmamak için belki hani gelirler, şoför arar. Yani durumu nasıl diye sorarlar diye. Ama kimse arayıp sormadığı için dün itibariyle babam da şikayetçi oldu. Avukat tuttuk. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem şoför arkadaşa hem de sigorta şirketine dava açacağız.” şeklinde konuştu.

“2 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI”

Babasının olay sebebiyle beyin kanaması geçirdiğini belirten Denkçi, “Olay bu ayın 13’ünde oldu. Babamın arabasının arıza ışığı yanıyor. Yol kenarında durarak arabanın önüne eğiliyor. Arabanın altına bakıyor. Arabanın altına baktıktan sonra ayağa kalkıyor. İETT otobüsü hızlı bir şekilde geliyor. İETT'den kurtulmak için hamle yaparken dengesini kaybedebilir ve kaybediyor, trafik kazası meydana geliyor. Ambulans geliyor, babamı hastaneye kaldırdılar. Hastaneye kaldırdıklarında beyin kanaması geçirdiğini öğrendik. 2 gün yoğun bakımda kaldı.” dedi.