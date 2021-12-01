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- Maltepe'de yaşlı kadın, beton mikserinin altında can verdi
Maltepe'de yaşlı kadın, beton mikserinin altında can verdi
Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki yaşlı kadına, beton mikseri çarptı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.
- AA
- 01.12.2021 - 16:16
- Güncelleme : 01.12.2021 - 16:35
Samet İ. idaresindeki 34 LB 4659 plakalı beton mikseri, İstanbul’un Maltepe ilçesi Bağdat Caddesi'nde Kartal istikametine seyir halindeyken yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen 79 yaşındaki Yurdanur G.'ye çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, sürücü Samet İ.'yi gözaltına aldı.
Kaza nedeniyle Kartal istikametinde oluşan trafik yoğunluğu aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Maltepe'de yaşlı kadın, beton mikserinin altında can verdi VİDEO