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    Maltepe'de yaşlı kadın, beton mikserinin altında can verdi

    Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki yaşlı kadına, beton mikseri çarptı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.
    • AA
    • 01.12.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 16:35
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    Maltepe'de yaşlı kadın, beton mikserinin altında can verdi

    Samet İ. idaresindeki 34 LB 4659 plakalı beton mikseri, İstanbul’un Maltepe ilçesi Bağdat Caddesi'nde Kartal istikametine seyir halindeyken yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen 79 yaşındaki Yurdanur G.'ye çarptı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri, sürücü Samet İ.'yi gözaltına aldı.

    Kaza nedeniyle Kartal istikametinde oluşan trafik yoğunluğu aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

    Maltepe'de yaşlı kadın, beton mikserinin altında can verdi VİDEO

    Maltepe de yaşlı kadın, beton mikserinin altında can verdi #1

    Maltepe de yaşlı kadın, beton mikserinin altında can verdi #2

    Maltepe de yaşlı kadın, beton mikserinin altında can verdi #3

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