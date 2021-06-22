Araçlara yeşil ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarparken genç, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi 19.30 sıralarında henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, araçlara yeşil ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada genç, bir aracın çarpmasıyla yola savruldu.

Kaza sonrası araç sürücüsü aracından inerek, yerde hareketsiz yatan genç şahsa müdahale etti.

OLAY SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Maltepe'de yeşil ışıkta karşıya geçen gence araba çarptı VİDEO











VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazaya karışan araç sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürürken, sağlık ekipleri ise kaza sonrası vücudunun birçok yerinde kırık olduğunu tespit ettiği yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı.





KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.





"SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ"

Kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından Fırat Avcı isimli vatandaş, “Genç arkadaş, araçlara yeşil ışık yandığı esnada karşıdan karşıya geçiyordu. İlk araçtan kurtuldu fakat arkasından gelen aracı göremeyince sürücü, gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düştü. Biz de polis ve ambulansa haber verdik. Yaralı kişiyi hastaneye kaldırdılar. Neyse ki çok ağır bir durum olmadı. Arkadaşın birkaç yerinde kırıklar olduğu söylendi. Sürücü şoka girmişti. Yanında çocuğu da vardı, o da ağlıyordu." diye konuştu.



