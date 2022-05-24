Maltepe’de zabıta ile sürücü kavgası

Maltepe’de zabıta ile sürücü kavgası

Bir sürücü ile İBB’ye bağlı zabıta ekipleri arasında çıkan tartışma esnasında, zabıta ekipleri vatandaşı aracına ittirerek sokmaya çalıştı. Tartışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Maltepe ilçesindeki sahil yolu üzerinde bir sürücü ile İBB’ye bağlı zabıta ekipleri arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü.

Bu sırada zabıtalardan biri, o sürücüyü ittirerek aracına sokmaya çalıştı.

“Bana kim vurdu”

Geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA’nın haberine göre görüntülerde araç sürücüsünün “Bana kim vurdu” dediği de duyuldu.