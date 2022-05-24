Petrol
109.53
-1.13%
Euro
17.3299
1.73%
Dolar
16.14
1.35%
Altın
961.78
1.37%
Borsa
2383
0.10%
Bitcoin
477.818
-1.89%
BTXN Coin
13.54
-0.51%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Maltepe’de zabıta ile sürücü kavgası

    Bir sürücü ile İBB’ye bağlı zabıta ekipleri arasında çıkan tartışma esnasında, zabıta ekipleri vatandaşı aracına ittirerek sokmaya çalıştı. Tartışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 24.05.2022 - 11:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maltepe’de zabıta ile sürücü kavgası

    İstanbul’un Maltepe ilçesindeki sahil yolu üzerinde bir sürücü ile İBB’ye bağlı zabıta ekipleri arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

    Tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü.

    Bu sırada zabıtalardan biri, o sürücüyü ittirerek aracına sokmaya çalıştı.

    “Bana kim vurdu”

    Geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İHA’nın haberine göre görüntülerde araç sürücüsünün “Bana kim vurdu” dediği de duyuldu.

    Maltepe’de zabıta ile sürücü kavgası #1

    Maltepe’de zabıta ile sürücü kavgası #2

    Maltepe’de zabıta ile sürücü kavgası #3

    Maltepe’de zabıta ile sürücü kavgası #4


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Fahrettin Koca: DSÖ'nün çabaları yetersiz
    Sağlık

    Fahrettin Koca: DSÖ'nün çabaları yetersiz

    Davos'ta Rus Evi'nin ismi değiştirildi
    Dünya

    Davos'ta Rus Evi'nin ismi değiştirildi

    Görüş Bildir