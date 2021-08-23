Maltepe'deki Başıbüyük Ormanı’nda yangın

Maltepe’de Başıbüyük Ormanı’nda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları sürüyor.

İstanbul’un Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi’ndeki ormanda bulunan atık malzemeler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevlerin yükseldiğini görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgeye itfaiye ekipleri ile birlikte bir söndürme helikopteri de sevk edildi.

Ağaçlara sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü.

SOĞUTULUYOR

İtfaiyenin karadan soğutma çalışması sürüyor.