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    Maltepe'deki Başıbüyük Ormanı’nda yangın

    Maltepe’de Başıbüyük Ormanı’nda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları sürüyor.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 12:26
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    Maltepe'deki Başıbüyük Ormanı’nda yangın

    İstanbul’un Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi’ndeki ormanda bulunan atık malzemeler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

    Alevlerin yükseldiğini görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

    KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

    Bölgeye itfaiye ekipleri ile birlikte bir söndürme helikopteri de sevk edildi.

    Ağaçlara sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü.

    SOĞUTULUYOR

    İtfaiyenin karadan soğutma çalışması sürüyor.

    Maltepe deki Başıbüyük Ormanı’nda yangın #1

    Maltepe deki Başıbüyük Ormanı’nda yangın #2

    Maltepe deki Başıbüyük Ormanı’nda yangın #3

    Maltepe deki Başıbüyük Ormanı’nda yangın #4

    Maltepe deki Başıbüyük Ormanı’nda yangın #5

    Maltepe deki Başıbüyük Ormanı’nda yangın #6

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