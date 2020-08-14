Önceki gün bir kafeye gelen silahlı grup rastgele sağa sola ateş etmiş, kafe çalışanlarını ve müşterileri darbettikten olay yerinden kaçmıştı. O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul’un Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı sahil yolu üzerindeki bir kafeye gelen 8 kişilik silahlı grup, sağa sola rastgele ateş etti.

Kafe çalışanlarını ve müşterileri darbeden grup, yaya olarak olay yerinden kaçtı.

YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, saldırganlar bir anda kafenin girişinde beliriyor ve önlerine geleni darbetmeye başlıyorlar. Çevredeki vatandaşlar sağa sola kaçışırken, eline tabure alarak kafeye giren bir kişi de görüntülere yansıyor.

Maltepe'deki kafe baskınına ilişkin yeni görüntüler ViDEO

ELİNE ALDIĞI SANDALYEYİ CAMA VURDU

Sandalyelerin havada uçuştuğu mekanda müşterilerden bazıları koşarak dışarı çıkıyor. Ayrıca, bir kişi de eline aldığı sandalyeyi cama vurarak kırmaya çalışıyor ve masaları tekmeliyor.