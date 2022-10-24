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Maltepe'deki kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

Maltepe'deki kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

Pendik yönüne ilerleyen ve kasası eşya dolu olan kamyonetin kasasına oturan 4 genç, sigara içerek yolculuk yaptı. Yaşanan anlar kayda alındı.