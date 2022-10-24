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- Maltepe'deki kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
Maltepe'deki kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
Pendik yönüne ilerleyen ve kasası eşya dolu olan kamyonetin kasasına oturan 4 genç, sigara içerek yolculuk yaptı. Yaşanan anlar kayda alındı.
- 24.10.2022 - 11:45
- Güncelleme : 24.10.2022 - 12:38
İstanbul Maltepe D-100 karayolunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Maltepe'den Pendik yönüne ilerleyen tahta yüklü kamyonet kasasındaki 4 kişi, güvenliksiz bir şekilde seyahat etti.
Kamyonet kasasınsa sigara içerek yolculuk yaptılar
Açık kasa kamyonetin kasasında sohbet edip sigara içen 4 gencin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirirken gençlerin rahat tavırları ise pes dedirtti.
O anlar kamerada
O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde; Bir gencin tahta yüklü kamyonete bindiği ve kamyonet kasasında bulunan 3 gencin ise sohbet eşliğinde sigara içerek yolculuk yaptığı görülüyor.
Maltepe'deki kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada VİDEO