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    Maltepe'deki kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

    Pendik yönüne ilerleyen ve kasası eşya dolu olan kamyonetin kasasına oturan 4 genç, sigara içerek yolculuk yaptı. Yaşanan anlar kayda alındı.
    • 24.10.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 12:38
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    Maltepe'deki kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

    İstanbul Maltepe D-100 karayolunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Maltepe'den Pendik yönüne ilerleyen tahta yüklü kamyonet kasasındaki 4 kişi, güvenliksiz bir şekilde seyahat etti.

    Kamyonet kasasınsa sigara içerek yolculuk yaptılar

    Açık kasa kamyonetin kasasında sohbet edip sigara içen 4 gencin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirirken gençlerin rahat tavırları ise pes dedirtti.

    O anlar kamerada

    O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde; Bir gencin tahta yüklü kamyonete bindiği ve kamyonet kasasında bulunan 3 gencin ise sohbet eşliğinde sigara içerek yolculuk yaptığı görülüyor.

    Maltepe'deki kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada VİDEO

    Maltepe deki kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada #1

    Maltepe deki kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada #2

    Maltepe deki kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada #3

    Maltepe deki kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada #4


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