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    Maltepe'deki motosikletli kuryenin kaza anı kamerada

    Caddeden sola dönüş yaptığı sırada otomobil çarpan motosikletli kuryenin kaza anları kameraya yansıdı. Motosiklet, otomobilin altında metrelerce sürüklendi.
    • DHA
    • 27.12.2020 - 14:37
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 14:56
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    Maltepe'deki motosikletli kuryenin kaza anı kamerada

    Geçtiğimiz hafta gece saatlerinde İstanbul'un Maltepe ilçesindeki caddede seyir halinde olan motosikletli kurye sinyal vererek sola dönüş yaptı.

    Bu sırada şeridinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, önüne çıkan motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü.

    Motosiklet ise arabanın altında kalarak metrelerce sürüklendi.

    YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Maltepe'deki motosikletli kuryenin kaza anı kamerada VİDEO

    KAZA ANI KAMERADA

    Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Caddede seyir halinde olan motosiklete sola döndükten sonra bir otomobil çarpıyor.

    Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, motosikletin metrelerce sürüklenmesi kameralara saniye saniye yansıyor.

    Maltepe deki motosikletli kuryenin kaza anı kamerada #1

    Maltepe deki motosikletli kuryenin kaza anı kamerada #2

    Maltepe deki motosikletli kuryenin kaza anı kamerada #3

    Maltepe deki motosikletli kuryenin kaza anı kamerada #4

    Maltepe deki motosikletli kuryenin kaza anı kamerada #5

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