Maltepe'deki sürücü, kaza sonrası araca sıkıştı

Sabah erken saatlerde kaza yapan bir sürücü, sıkıştığı araçtan sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Saat 06.30 sıralarında İstanbul Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde Mehmet Karaçayır yönetimindeki 34 DKG 474 plakalı otomobil, Kadıköy istikametine doğru ilerlediği sırada kontrolden çıktı.

Araç orta refüjde bir süre ilerledikten sonra bir ağaca çarparak durabildi. Sürücü Karaçayır otomobilde sıkıştı.

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Yaklaşık 1 saat sonra araçtan çıkarılan sürücü ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

"ÇÖPÇÜLER SES ÇIKARIYOR SANDIM"

Kazayı gören bir vatandaş, "Ben çöpçüler ses çıkarıyor sandım. Baktım oradan vura vura geliyor. Döndü araba, geldim hemen. 155'e ambulansa haber verdim" dedi.









