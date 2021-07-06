5 aracın karıştığı zincirleme kazasında iki kişi yaralanırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

İstanbul Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı Dudullu Yolunda saat 06.30 sıralarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 5 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kaza da iki kişi hafif yaralanırken Maltepe istikametinde yol trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE İNCELEME

Sağlık ekipleri kaza yaralanan iki kişiye ambulansta müdahale etti. İtfaiye ve polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.

Maltepe'deki zincirleme kazada 2 kişi yaralandı VİDEO



"ZEMİNDEN KAYNAKLANAN BİR DURUM"

Kazaya karışan Asim Yüce, "Bu yolda hiç kimse hızlı gitmiyordu. Zeminden kaynaklanan bir durum." dedi.

"HALA BİR ÖNLEM ALINMADI"

Semih Düzdağa ise "Burası çok keskin bir viraj, burada her sene trafik kazaları meydana geliyor. Yine aynı şekilde bir trafik kazası olmuş. Buna hala bir önlem alınmadı. Yetkilerin önlem almamaları ısrarla devam ediyorlar." diye konuştu.























