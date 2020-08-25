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- Maltepe’te makas atarak lüks otomobile çarpan sürücü kaçtı
Maltepe’te makas atarak lüks otomobile çarpan sürücü kaçtı
Otomobiliyle makas atan bir sürücü başka bir otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Makas atan otomobildeki 2 kişi olay yerinden kaçtı. Polis şüphelileri arıyor.
- DHA
- 25.08.2020 - 08:52
İstanbul D-100 Karayolu Maltepe Gülsuyu mevkisi Kadıköy istikametinde makas atarak ilerleyen 34 BJZ 879 plakalı otomobilin sürücüsü, sağ tarafta seyir halinde olan 06 BSN 659 plakalı lüks otomobile çarptı.
Çarpan aracın içindekiler olay yerinden yaya olarak kaçarken, lüks otomobilin sürücüsü yaralandı.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEDE TEDAVİDE
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapandı.
KAÇAN SÜRÜCÜ VE YANINDAKİLER ARANIYOR
Araçların çekicilerle kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. Polis ekipleri, kazaya karışan araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.