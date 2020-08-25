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Maltepe’te makas atarak lüks otomobile çarpan sürücü kaçtı

Maltepe’te makas atarak lüks otomobile çarpan sürücü kaçtı

Otomobiliyle makas atan bir sürücü başka bir otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Makas atan otomobildeki 2 kişi olay yerinden kaçtı. Polis şüphelileri arıyor.