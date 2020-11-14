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    Aydın'da bir adam manav tezgahının arkasına tuvaletini yaptı

    Aracını durdurup yol kenarındaki manav tezgahının arkasına tuvaletini yapan şahsın o anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 14.11.2020 - 12:42
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 15:17
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    Aydın'da bir adam manav tezgahının arkasına tuvaletini yaptı

    Aydın'nın İncirliova ilçesinde seyir halinde olan bir sürücü, otomobilini durdurup kahvehane önünde kapalı halde duran manav tezgahının arkasına tuvaletini yaptı.

    RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

    Kahvehanede temizlik yapan H.G. ise durumu fark ederek sürücüyü uyardı.

    Kimliği belirsiz sürücü, H.G.'nin uyarısına tepkiyle karşılık verip daha sonra bölgeden ayrıldı. H.G. de yaşanan olayın ardından polisi arayarak şikayette bulundu.

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Aydın'da bir adam manav tezgahının arkasına tuvaletini yaptı VİDEO

    Aydın da bir adam manav tezgahının arkasına tuvaletini yaptı #1

    Aydın da bir adam manav tezgahının arkasına tuvaletini yaptı #2

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