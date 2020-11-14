Aydın'da bir adam manav tezgahının arkasına tuvaletini yaptı

Aydın'da bir adam manav tezgahının arkasına tuvaletini yaptı

Aracını durdurup yol kenarındaki manav tezgahının arkasına tuvaletini yapan şahsın o anları kameraya yansıdı.

Aydın'nın İncirliova ilçesinde seyir halinde olan bir sürücü, otomobilini durdurup kahvehane önünde kapalı halde duran manav tezgahının arkasına tuvaletini yaptı.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kahvehanede temizlik yapan H.G. ise durumu fark ederek sürücüyü uyardı.

Kimliği belirsiz sürücü, H.G.'nin uyarısına tepkiyle karşılık verip daha sonra bölgeden ayrıldı. H.G. de yaşanan olayın ardından polisi arayarak şikayette bulundu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Aydın'da bir adam manav tezgahının arkasına tuvaletini yaptı VİDEO





