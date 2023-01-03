Manavgat yangınını çıkaran 14 yaşındaki sanık 7 yıl hapis cezası aldı

Manavgat’taki orman yangınını çıkaran 14 yaşındaki zanlı, 7 yıl hapis ve 120 bin lira para cezasına çarptırıldı. Aynı yangında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılanan şüpheli de beraat etti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük Manavgat yangını; Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri sınırlarındaki ormanlara da sıçradı.

Yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, 60 bin hektar alan yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır da zarar gördü.

Biri tutuklandı, diğeri yurda yerleştirildi

Kavaklı Mahallesi'nde 28 Temmuz günü başlayıp, 4 hektar orman, çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü yangını çıkardığı belirlenen 14 yaşındaki M.A.T. ile azmettirici olmakla suçlanan 18 yaşındaki C.Y. gözaltına alındı.

C.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, M.A.T. devlet yurduna yerleştirildi.

Manavgat'ta orman yangını VİDEO ARŞİV



İddianame hazırlandı

Yangınla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; tutuksuz sanık M.A.T. hakkında 'kasten orman yakmak' ve 'olası kastla mala zarar vermek' suçlarından 7 yıl 1 ay hapis, 6 bin 667 gün adli para cezası, tutuklu sanık C.Y. hakkında ise aynı suçların yanı sıra azmettirici olduğu gerekçesiyle 14 yıl 1 ay 20 gün hapis ve 13 bin 333 gün adli para cezası talep edildi.

‘Tehditle ormanı yaktırdılar’ iddiası

2021 yılının Aralık ayındaki ilk duruşma, 'çocuk mahkemesi' sıfatıyla Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle kapalı gerçekleştirilen duruşmada ifade veren M.A.T., ormanın kenarından yürürken C.Y.'nin kendisini çağırdığını öne sürerek, "Beni 'ormanı yakmazsan ablanı ve kardeşini öldürürüm' diye tehdit etti. Daha önceleri C.Y. ile ablam Y.T. sevgiliydi, sonra ayrıldılar. İstemiyordum. C.Y. beni tehdit edip, ormanı yakmamı istedi ve bana bir çakmak verdi. C.Y.'nin yanında olan diğer 3 kişi de ormanı yakmam için beni tehdit etti. Çakmakla kuru dalları tutuşturdum, C.Y. ve arkadaşları kaçtı. Yangını söndürmeye çalıştım ama söndüremedim." dedi.

Savunmasını anında değiştirdi: Kendi isteğimle yaktım

Mahkeme başkanı, M.A.T.'ye "Daha önce farklı anlatmışsın, doğrusunu söyle" deyince M.A.T. bu kez, "C.Y.'yi ablamla bir dönem arkadaşlık yaptığı için tanırım. Ormanın içinde C.'nin ablama sarıldığını ve öptüğünü gördüm. Bir defasında C. benim boğazımı sıkmıştı. Bu nedenden C.'nin ismini verdim. Söz konusu ormanı hiç kimseden talimat almadan kendi isteğimle yaktım. Ormanı yakmam konusunda beni kimse tehdit etmedi. Çok pişmanım. Yangının büyüdüğünü görünce söndürmeye çalıştım ama olmadı." diye ifade verdi.

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“Bana iftira atmış olabilir”

Tutuklu sanık C.Y. ise suçsuz olduğunu, ormanı yakmadığını ve yaktırmadığını belirterek, "Olay günü M.A.T. ile konuşmadım. Daha önceleri kendisiyle sürekli kavga ederdik. Kendisi bana küfredip, kaçardı. Kendisini bir keresinde yakalayıp, boğazını sıkmıştım. M.A.T.'nin ablası ile gönül ilişkim olmuştu. Bana husumet duyması nedeniyle iftira atmış olabilir. M.A.T.'ye çakmak vermedim, kendisiyle sohbet bile etmedim." dedi.

Tahliye edildi

C.Y., suçsuz yere cezaevinde olduğunu söyleyerek tahliyesini ve beraatini istedi.

Şikayetçiler de ev ve iş yerlerinin yandığını belirterek, zararlarının tazmin edilmesini ve suçluların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, C.Y.'yi tahliye ederken, M.A.T.'nin de devlet yurdunda kalması yönündeki tedbiri kaldırdı.

Video paylaştı: Yanıyozke, devamke, pompake

5 Aralık 2022'de görülen karar duruşmasında esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık C.Y.'nin yangın devam ederken, sosyal medyadan 'yanıyozke, devamke, pompake' sözlerinin olduğu bir video paylaştığını, duruşmalarda verdiği ifadelerin ise suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti.

Esas hakkındaki görüşte diğer sanık M.A.T. hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi tarafından verilen raporda, 'kasten orman yakma' fiilinin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin bulunduğu anlatıldı.

Savcı, iki sanığın da cezalandırılmasını talep etti.

7 yıl hapis ve 120 bin lira ceza

Mahkeme heyeti, M.A.T.'yi 'kasten orman yakma' ve 'olası kastla mala zarar verme' suçundan 7 yıl hapisle cezalandırdı.

M.A.T.'ye ayrıca 120 bin TL adli para cezası verildi.

Mahkeme, dava kapsamında 4 ay tutuklu kalan C.Y.'nin ise beraatine hükmetti.

Mahkeme kararında, C.Y.'nin tutuklulukta geçirdiği süreye karşı tazminat davası açabileceği de belirtildi.

Karar temyiz edildi

Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından hapis ve para cezası alan M.A.T.'nin avukatı Serhat Altuğ tarafından, Antalya Bölge İdare Mahkemesi'nde istinaf başvurusu yapıldı.

DHA’nın haberine göre başvuruda, mahkeme kararının yasaya ve usule aykırı olduğu belirtilerek, kaldırılması talep edildi.