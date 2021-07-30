- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Manavgat'ta yardım götüren esnaf, alevlerin ortasında kaldı
Manavgat'ta yardım götüren esnaf, alevlerin ortasında kaldı
- DHA
- 30.07.2021 - 16:35
- Güncelleme : 30.07.2021 - 16:53
Antalya'da esnaf Uğur Polat, dün akşam arkadaşları Mahmut Aktan, Murat Kurt ve Ali Oğuz ile birlikte Manavgat'ta çıkan yangından etkilenen Tilkiler köyü sakinlerine yardım etmek istedi.
4 esnaf, pide, ayran, su gibi gıda malzemelerini götürmek için yola çıktı.
Uğur Polat'ın kullandığı 34 CVN 425 plakalı hafif ticari araç, köye 500 metre kala yolun her iki tarafındaki ormanlık alanı saran alevlerin arasında kaldı.
YOL KAPANINCA PANİK YAŞANDI
Alevlere rağmen bir süre ilerleyen 4 arkadaş, yolun tamamen kapanmasıyla büyük panik yaşadı. Uğur Polat, aracı durdurup, geri giderek alevlerden uzaklaşmaya çalıştı.
Manavgat'ta yardım götüren esnaf, alevlerin ortasında kaldı VİDEO
GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDILAR
Bu sırada ormanlık alandan sıçrayan kıvılcımlar ve yanan ağaç parçaları aracın üzerine düştü.
PANİK ANLARI KAMERADA
Büyük tehlike atlatan 4 esnaf, geri dönüp hızla bölgeden uzaklaşarak ölümden dönerken, yaşadıkları panik cep telefonu kamerasına yansıdı.