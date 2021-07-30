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    Manavgat'ta yardım götüren esnaf, alevlerin ortasında kaldı

    Orman yangınından etkilenen Tilkiler köyünde oturanlara yardım götürmek üzere yola çıkan 4 esnaf, yolun iki yanını kaplayan alevlerin arasında kalarak ölümden döndü.
    • DHA
    • 30.07.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 16:53
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    Manavgat'ta yardım götüren esnaf, alevlerin ortasında kaldı

    Antalya'da esnaf Uğur Polat, dün akşam arkadaşları Mahmut Aktan, Murat Kurt ve Ali Oğuz ile birlikte Manavgat'ta çıkan yangından etkilenen Tilkiler köyü sakinlerine yardım etmek istedi.

    4 esnaf, pide, ayran, su gibi gıda malzemelerini götürmek için yola çıktı.

    Uğur Polat'ın kullandığı 34 CVN 425 plakalı hafif ticari araç, köye 500 metre kala yolun her iki tarafındaki ormanlık alanı saran alevlerin arasında kaldı.

    YOL KAPANINCA PANİK YAŞANDI

    Alevlere rağmen bir süre ilerleyen 4 arkadaş, yolun tamamen kapanmasıyla büyük panik yaşadı. Uğur Polat, aracı durdurup, geri giderek alevlerden uzaklaşmaya çalıştı.

    Manavgat'ta yardım götüren esnaf, alevlerin ortasında kaldı VİDEO

    Manavgat ta yardım götüren esnaf, alevlerin ortasında kaldı #1

    GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDILAR

    Bu sırada ormanlık alandan sıçrayan kıvılcımlar ve yanan ağaç parçaları aracın üzerine düştü.

    PANİK ANLARI KAMERADA

    Büyük tehlike atlatan 4 esnaf, geri dönüp hızla bölgeden uzaklaşarak ölümden dönerken, yaşadıkları panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Manavgat ta yardım götüren esnaf, alevlerin ortasında kaldı #2

    Manavgat ta yardım götüren esnaf, alevlerin ortasında kaldı #3

    Manavgat ta yardım götüren esnaf, alevlerin ortasında kaldı #4

    Manavgat ta yardım götüren esnaf, alevlerin ortasında kaldı #5

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