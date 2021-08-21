Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangında etkilenen vatandaşlar için bölgeye getirilen kıyafetler, kimliği belirsiz kişiler tarafından Evrenseki-Ilıca sınırında bulunan dere kenarına atıldı.

Manavgat’ta yaşanan orman yangınının ardından Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da yaşayan Türkler yardım için tek vücut oldu.

Yardımların büyük bölümü amacına ulaşırken koordinasyonsuz bir şekilde getirilen bazı yardım malzemeleri ise kullanılmadan çöpe dönüştü.

YARDIM İÇİN GÖNDERİLEN KIYAFETLERİN SON HALİ

Evrenseki ve Ilıca Mahallelerinin sınırında bulunan Şamada Köprüsü yakınlarında dere kenarına atılan kıyafetler görenleri şaşkına çevirdi.

"BU MALLARIN BURAYA DÖKÜLMESİ YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ?"

Evrenseki beldesi eski belediye başkan yardımcısı Bülent Söylemez, gördüğü manzara karşısında ne yapacağını şaşırdığını belirterek, “Şuan Evrenköy ile İncirliköy arasındaki Şamada Köprüsü’nün bulunduğu yerdeyiz. Gördüğünüz malzemeler maalesef dere kenarına dökülmüş ve bu insanlar bunu göndermiş ama bazı arkadaşlar bunu getirmiş etiketli bir şekilde derenin etrafına tamamen serpiştirmiş. Yani çok büyük üzüntü içindeyim. Bu malların buralara dökülmesi yazık günah değil mi? Bu malları yangın zedeler kullanmıyorsa bile bunlar birer hayır kurumuna verilip kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Hepsi sıfır malzeme, 2. el olan malzemeler de var. Perdeler var. Çocuk oyuncakları var. Çanta her türlü malzeme var. Ve maalesef gördüğünüz gibi hepsini buraya dökmüşler. Yetkililerin bu malzemelerini bulmalarını istiyorum” dedi.

Manavgat'ta yardım için gönderilen kıyafetler dere kenarına atıldı VİDEO

