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Manavgat’taki taksi durağında şoförün uyuduğunu gördü, telefonu çaldı

Manavgat’taki taksi durağında şoförün uyuduğunu gördü, telefonu çaldı

Taksi durağında şarjdaki cep telefonunu, bir apartmandan da scooter ve ayakkabı çalan şüpheli yakalandı. Scooter’ı çocuğu için çaldığını söyleyen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.