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- Manavgat’taki taksi durağında şoförün uyuduğunu gördü, telefonu çaldı
Manavgat’taki taksi durağında şoförün uyuduğunu gördü, telefonu çaldı
- İHA
- 13.03.2022 - 12:17
- Güncelleme : 13.03.2022 - 13:25
Antalya’nın Manavgat ilçesi Kordon Caddesi'nde bulunan taksi durağında şarjdaki telefonun çalınması olayının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.
Ekipler, 8 Mart Salı günü saat 04.00 sıralarında telefonu çalan hırsızın, aynı gün 07.00’de Yukarı Pazarcı Mahallesi 4025 Sokak’ta 4 adet ayakkabı ve scooter’ı alıp kaçtığını belirledi.
‘İHTİYACIM OLDUĞU İÇİN ÇALDIM’
Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerin yakınında bulunan güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Uyuşturucu madde kullandığı ve 18 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen A.E., telefon ve ayakkabıları ihtiyacı olduğu için scooter’ı ise çocuğu için çaldığını söyledi.
Manavgat’taki taksi durağında şoförün uyuduğunu gördü, telefonu çaldı ViDEO
TUTUKLANDI
Hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi’ne gönderildi.
Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.