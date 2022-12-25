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    Manavgat'taki yangın bölgesi çöplüğe döndü

    10 gün süren orman yangınının etkilediği binlerce hektarlık orman alanları tahrip edilmeye devam ediliyor. Bölgeye bırakılan çöp ve hafriyatlar büyük tepki çekti.
    • 25.12.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 12:45
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    Manavgat'taki yangın bölgesi çöplüğe döndü

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde orman yangını çıktı.

    Yaşanan yangın, cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarka kayıtlara geçti.

    10 gün süren yangında 70 bin hektar orman zarar gördü.

    Çöplüğe döndü

    DHA'nın aktarımına göre; yapılaşmaya açılmayan tali yollar, tur şirketlerinin safari güzergahları arasında yer alıyor.

    Her yıl on binlerce kişinin safari yapmak için geçtiği yol kenarlarına, ilçede bulunan ve tadilata giren 5 yıldızlı otellerin hafriyatları, muz seralarının atıklarının döküldüğü görüldü.

    Manavgat taki yangın bölgesi çöplüğe döndü #1

    Küvet ve mobilyalar da bırakıldı

    İnşaat atıklarının yanı sıra çok sayıda küvet, mobilyalar ile çeşitli malzemeler ve muz seralarından getirilen bitki atıklarının yol boyunca gelişigüzel vaziyette atılması tepki çekti.

    Bu durumdan rahatsız olan bölge halkı, yollarda denetim yapılmasını istedi. Çevredekiler, muz serası atıklarını döken bir kamyonetin fotoğrafını da çekti.

    Manavgat'taki yangın bölgesi çöplüğe döndü VİDEO

    Manavgat taki yangın bölgesi çöplüğe döndü #2

    5 yıl hapis istemi

    Manavgat Belediyesi, ilçede katı atıklar için döküm alanlarının belli olduğunu, ancak bazı kişilerin çöpleri bu alanlar yerine gelişigüzel yerlere döktüğünü anlattı.

    Yetkililer, yapılanın 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçunu oluşturduğunu ve sorumluların 5 yıl hapis istemiyle yargılanabileceklerini hatırlattı.

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