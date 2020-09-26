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    Manisa Ahmetli'deki orman yangınında zarar gören alana ağaçlandırma çalışması yapılacak

    3 güren süren orman yangınları sonrasında küle dönen Ahmetli'deki alan için yeniden yeşillendirme çalışmaları başlatıldı.
    • DHA
    • 26.09.2020 - 13:49
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    Manisa Ahmetli'deki orman yangınında zarar gören alana ağaçlandırma çalışması yapılacak

     

    Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 31 Temmuz'da başlayan ve 3 gün süren orman yangınının ardından, yeşillik alan küle döndü.

    İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeyi tekrar ağaçlandırmak için harekete geçti. Yangın bölgesindeki enkazın temizliği için yüzlerce kesim işçisi çalışmaya başladı.

    YANGIN BÖLGESİ İNCELENDİ

    İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Ahmetli’de süren çalışmaları yakından takip etmek için sıklıkla bölgeyi ziyaret etmeye başladı. Tüm yangın bölgesini gezen Zafer Derince, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir’den de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

    Manisa Ahmetli deki orman yangınında zarar gören alana ağaçlandırma çalışması yapılacak #1

    ESKİ FORMUNA GİRMESİ 30 YILI BULACAK

    Kasım sonuna kadar arazi hazırlığının biteceğini, ilk fidanların aralık ayında toprakla buluşmaya başlayacağını söyleyen Derince, 31 Temmuz’da çıkan yangında toplam 904 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi. Yangının izlerini silmek ve yeniden bölgeyi yeşertmek için çalıştıklarını belirten Derince, ancak bölgenin flora ve faunası ile yeniden orman formuna girmesi için 30 yıl gerekeceğini söyledi.

    Manisa Ahmetli deki orman yangınında zarar gören alana ağaçlandırma çalışması yapılacak #2

    Manisa Ahmetli deki orman yangınında zarar gören alana ağaçlandırma çalışması yapılacak #3

    Manisa Ahmetli deki orman yangınında zarar gören alana ağaçlandırma çalışması yapılacak #4

    Manisa Ahmetli deki orman yangınında zarar gören alana ağaçlandırma çalışması yapılacak #5

    Manisa Ahmetli deki orman yangınında zarar gören alana ağaçlandırma çalışması yapılacak #6

    Manisa Ahmetli deki orman yangınında zarar gören alana ağaçlandırma çalışması yapılacak #7

    Manisa Ahmetli deki orman yangınında zarar gören alana ağaçlandırma çalışması yapılacak #8

    Manisa Ahmetli deki orman yangınında zarar gören alana ağaçlandırma çalışması yapılacak #9

    Manisa Ahmetli deki orman yangınında zarar gören alana ağaçlandırma çalışması yapılacak #10

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