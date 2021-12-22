DEAŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik Manisa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, Suriye uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

Manisa’da, DEAŞ ve PKK ile mücadele kapsamında çalışmalar, aralıksız sürüyor…

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, DEAŞ terör örgütü içerisinde ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik Manisa merkezli Hatay, İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Geçen 15 Aralık ve 17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen iki ayrı operasyonda terör örgütü içerisinde çeşitli faaliyetler yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu A.W.J.L., M.H.A., M.A.M.M., F.A.B.B., S.M.A.A., A.A., A.M.Z., A.T. gözaltına alındı.

Yine aynı ülke vatandaşı olan diğer şüpheli D.D.'nin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

PKK/KCK’YA OPERASYON

Öte yandan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından, aynı tarihlerde PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik de operasyonlar düzenlendi.

SURİYE UYRUKLU ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda PKK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler elde edilen Suriye uyruklu Z.A., Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandı.

Manisa merkezli 4 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı VİDEO



ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

DEAŞ ve PKK'a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan toplam 9 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.