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    Manisa OSB’de peş peşe korkutan patlamalar

    Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren özel bir likit gaz fabrikasında peş peşe patlamaların yaşanması nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
    • 25.10.2022 - 20:49
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 20:55
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    Manisa OSB’de peş peşe korkutan patlamalar

    Manisa'da saat 19.30 sıralarında Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren likit gaz fabrikasında peş peşe patlama sesleri duyuldu.

    Patlama seslerinin duyulması sonrası bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.

    Tehlikeli bir durum olmadığı anlaşıldı

    Fabrikada yapılan incelemelerde oksijen dolum sırasında bir patlama yaşandığı ve tehlikeli bir durum olmadığı anlaşılması üzerine, herkes rahat bir nefes aldı.

    İHA'nın aktardığına göre bir süre bölgede tedbir amaçlı bekleyen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri çalışmalarını tamamlaması sonrası fabrikadan ayrıldı.

    Manisa OSB’de peş peşe korkutan patlamalar VİDEO

    Manisa OSB’de peş peşe korkutan patlamalar #1

    Manisa OSB’de peş peşe korkutan patlamalar #2

    Manisa OSB’de peş peşe korkutan patlamalar #3


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