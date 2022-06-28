Manisa’da 10 DEAŞ üyesi tutuklandı

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Terörle mücadele ülke genelinde hız kesmeden devam ediyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik inceleme başlattı..

DEAŞ terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde, il merkezinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen ve haklarında adli dinleme kararı bulunan 10 şahsa yönelik 21 Haziran’da operasyon düzenlendi.

Sağlık kontrolünden geçirildiler

gözaltına alınan Ş.Y, R.A, G.T, R.G, Y.Ç, O.Ö, Y.Ü, B.A, F.V. ve H.D. emniyetteki işlemleri sonrası Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolüne çıkarıldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Şüpheli 10 şahıs hastane sonrası sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'nın haberine göre, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve çok sayıda doküman ele geçirilmişti.



