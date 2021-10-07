Manisa’da 16 yaşındaki Fatma, 10 gündür kayıp

Okula gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki Fatma Karagüllü, “Tuğçe’de kalacağım" diyerek eve dönmedi. 10 gündür kayıp olan Fatma'nın bulunması için çalışma başlatıldı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Şirin Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuklu Karagüllü Ailesi'nin en büyük çocuğu olan 16 yaşındaki Fatma Karagüllü, 1 Ekim Cuma günü "okula gidiyorum" diyerek evden çıktı.

Akşam saatlerinde babasını arayarak “Bu akşam arkadaşım Tuğçe’de kalacağım.” diyen Fatma Karagüllü’den bir daha haber alınamadı.

Baba Ali Karagüllü okula gittiğinde, kızının 10 gündür okula gelmediğini ve derse girmediği zamanlarda okul kantininde veya parklarda vakit geçirdiğini öğrendi.

Baba Ali Karagüllü, aldığı cevap üzerine emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Fatma Karagüllü’nün bulunması için çalışmalar başlattı.

“HASTALIK VAR GERİ DÖN DEDİM”

Her gününü ağlayarak geçiren baba Ali Karagüllü, şu sözleri kaydetti:

“Kızımla bir sorunumuz yoktu. Kardeşi Mehmet’le birlikte her gün okula gidiyordu. Kızım cuma günü akşam eve dönmedi. Telefon ettim ve nerede olduğunu sordum. ‘Kızım eve gel’ dedim. ‘Baba ben Tuğçe’nin yanında kalacağım’ dedi. Ben de ‘Kızım kimsenin yanında kalma, hastalık var, geri dön.’ dedim. O da bana ‘Baba tamam cumartesi günü saat 13.00’te geleceğim’ dedi. Bekledim gelmedi.





“KİMLER ALDI KIZIMI KİMLER GÖTÜRDÜ BİLMİYORUM”

Biz zaten gariban bir aileyiz. Bana mesaj attı ‘Baba döneceğim ben sana’ dedi bir daha haber alamadık. Nereye gitti, nerede hiçbir bilgimiz yok. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Telefonlara çıkmıyor. Ne kızım ne Tuğçe adındaki arkadaşı. Okula 10 gündür gitmiyormuş. Okula gidiyorum diye okula gidip kantinde takılıyormuş. Parası pulu yok bu kızın. Evden giderken cebinde 70 lirası vardı. 6-7 gündür bu kız ne yiyor ne içiyor bilmiyoruz. Endişe ediyorum. Kimler aldı kızımı, kimler götürdü bilmiyorum hepsinden şikayetçi olacağım. Hiç şüphelendiğim kimse yok. Görmediğim, bilmediğim için kimseyi suçlayamam. Biz elimizden geldiğince koştuk ettik başka da bir şey gelmiyor elimizden. Her gün ağlıyoruz. Hanım perişan kaç gündür arıyoruz. Araya araya akıl da kalmadı bizde.





“BAŞKALARINA UYMA SENİN BABAN VAR BURADA”

Kızım dön gel evine. Bizden sana bir sıkıntı olmaz. Gelmeni istiyorum. Neredesin sokaklarda kalmanı istemiyorum. Başkalarına uyma, senin baban var burada. Şimdiye kadar kızıma karşı tek bir kötü söz söylemedim. Gel kızım gel. Evlat acısı zordur. Bir tokat bile vurmadım. Millet ne derse desin ben kızımın sözüne güvenirim. Kardeşlerin düşünüyor. Gelmeni istiyorum. Dön bize gel. Emniyet de her yerde arıyor.”

Manisa’da 16 yaşındaki Fatma, 10 gündür kayıp VİDEO



“HEPİMİZ ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ”

Anne Saliha Karagüllü ise gözyaşları içinde şunları söyledi:

“Cuma gününden beri kayıp. Anne okula gidiyorum diye okula gitmemiş hiç. Parklarda arkadaşıyla geziyormuş. Geri dönmesini istiyorum. Ne yemek yiyebiliyoruz ne uyuyabiliyoruz. Geri dönmesini istiyorum. Hepimiz onu çok özlüyoruz. O bizim evladımız. Ufak kızım geceleri ablam ablam diye ağlıyor. Geri dönmesini istiyorum başka bir şey istemiyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Ne olursun gel.”