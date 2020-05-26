Manisa'da 17 yaşındaki Ceren'in katil zanlısı yakalandı

Akaryakıt istasyonunda uğradığı pompalı tüfek saldırısı sonucunda hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç kızın katil zanlısı, yanlışlıkla öldürdüğünü söyledi.

17 yaşındaki Ceren Kultaş, geçtiğimiz perşembe günü Manisa'nın Salihli ilçesindeki akaryakıt istasyonuna arkadaşının kullandığı otomobille geldi.

Arkadaşı burada otomobilini yıkadığı sırada, Kultaş cep telefonunda konuştuğu biriyle tartışmaya başladı.

KATİL ZANLISI MOTOSİKLETLE GELDİ

Kultaş telefonunu kapattıktan bir süre sonra, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet akaryakıt istasyonuna yanaştı. Kimliği öğrenilemeyen kişi, pompalı tüfeği Kultaş'a doğrultarak ardı ardına ateşledi.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Saçmaların isabet ettiği Kultaş, kanlar içeresinde yere yığılırken, saldırgan ise hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık görevlileri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kultaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Kultaş'ın cenazesi Karabük Mezarlığı’nda toprağa verilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, Kultaş’ı vuranın Şükrü Ş. olduğunu tespit etti. Hırsızlık ve mala zarar verme gibi birçok suçtan sabıkası bulunduğu öğrenilen Şükrü Şimşek'i yakalamak için özel bir ekip kuruldu. Salihli başta olmak üzere 4 farklı ilçede soruşturma yapan ekipler, zanlı Şükrü Şimşek’in, cinayeti işlediği benzin istasyonuna 50 metre mesafedeki boş bir fabrikada yakaladı.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİ BÖLGEDE 4 GÜN KALDI

Cinayeti işledikten sonra plakasız motosiklet ile olay yerinden İzmir yönüne doğru kaçan Şimşek’in, bir süre sonra cinayetin işlendiği benzin istasyonuna 50 metre uzaklıkta bulunan ve yıllardır kullanılmayan bir depoya gelerek 4 gün boyunca burada kaldığı ortaya çıktı. Şüphelinin saklandığı boş fabrikadan birkaç kez dışarı çıkıp, yeniden fabrikada gizlendiği öğrenildi.

"BAŞKA BİRİNE BENZETTİM"

Fabrikada yakalandıktan sonra Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Şükrü Şimşek, buradaki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı, alınan ilk ifadesinde ''S.K. adlı genç kızla aramızda bir husumet vardı. Olay günü benzin istasyonunun oradan geçerken benzinlikte gördüğüm kişiyi S.K.'ye benzettim. Biraz ilerledikten sonra geri döndüm ve yanımda bulunan pompalı tüfekle 4-5 el ateş ettim. Ancak öldürdüğüm kişi S.K. değil, Ceren Kultaş’mış.” dedi.

TUTUKLANDI

Ceren Kultaş’ı pompalı tüfekle vurarak öldüren ve ifadesinde ‘yanlışlıkla öldürdüğünü’ söyleyen 30 yaşındaki zanlı Şükrü Şimşek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.