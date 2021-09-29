Euro
10.3293
-0.47%
Dolar
8.8531
-0.19%
Altın
495.07
0.15%
Borsa
1.396
0.91%
Bitcoin
376.589
0.63%
EXEN Coin
19.99
4.16%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Manisa'da 18 yaşındaki genç, yaşlı adamı öldürdü

    Evinde birlikte alkol aldığı yaşlı adamı öldüren katil zanlısı, jandarma tarafından yakalandı.
    • AA
    • 29.09.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 11:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da 18 yaşındaki genç, yaşlı adamı öldürdü

    Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı kırsal Büknüş Mahallesi'nde yaşayan İlhan Can D. (18), evinde birlikte alkol aldığı Hasan Hüseyin Yahşi (67) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

    BIÇAKLAYIP, KAÇTI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İlhan Can D., Yahşi'yi bıçakladıktan sonra kaçtı.

    İhbar üzerine mahalleye jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yahşi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

    YAKALANDI

    İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi yakaladı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir