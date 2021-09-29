Manisa'da 18 yaşındaki genç, yaşlı adamı öldürdü

Evinde birlikte alkol aldığı yaşlı adamı öldüren katil zanlısı, jandarma tarafından yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı kırsal Büknüş Mahallesi'nde yaşayan İlhan Can D. (18), evinde birlikte alkol aldığı Hasan Hüseyin Yahşi (67) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

BIÇAKLAYIP, KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İlhan Can D., Yahşi'yi bıçakladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yahşi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

YAKALANDI

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi yakaladı.