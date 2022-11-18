Haberler

3. Sayfa Haberleri

Manisa'da 2 bin 384 parça tarihi eser ele geçirildi

Manisa'da 2 bin 384 parça tarihi eser ele geçirildi

Kula ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çoğunluğu sikke olmak üzere 2 bin 384 tarihi eser bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.