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    Manisa'da 2 bin 384 parça tarihi eser ele geçirildi

    Kula ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çoğunluğu sikke olmak üzere 2 bin 384 tarihi eser bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.
    • 18.11.2022 - 18:15
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    Manisa'da 2 bin 384 parça tarihi eser ele geçirildi

    Emniyet güçlerinin tarihi eser kaçakçılarına karşı mücadelesi sürüyor.

    Manisa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında S.S'nin evine baskın düzenledi.

    Yapılan aramada 1850 sikke, 527 tarihi nitelikteki objeyle bronz plaka, aslan başlı aplik, mühür, baykuş heykeli ve 3 vazo ele geçirildi.

    Tabanca mermileri bulundu

    Aramada tabanca mermileri de bulundu.

    Bir kişi gözaltına alındı

    AA'nın haberine göre, gözaltına alınan S.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Manisa da 2 bin 384 parça tarihi eser ele geçirildi #1


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