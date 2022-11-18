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- Manisa'da 2 bin 384 parça tarihi eser ele geçirildi
Manisa'da 2 bin 384 parça tarihi eser ele geçirildi
Kula ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çoğunluğu sikke olmak üzere 2 bin 384 tarihi eser bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.
- 18.11.2022 - 18:15
Emniyet güçlerinin tarihi eser kaçakçılarına karşı mücadelesi sürüyor.
Manisa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında S.S'nin evine baskın düzenledi.
Yapılan aramada 1850 sikke, 527 tarihi nitelikteki objeyle bronz plaka, aslan başlı aplik, mühür, baykuş heykeli ve 3 vazo ele geçirildi.
Tabanca mermileri bulundu
Aramada tabanca mermileri de bulundu.
Bir kişi gözaltına alındı
AA'nın haberine göre, gözaltına alınan S.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.