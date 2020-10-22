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    Manisa'da 20 ton kaçak şarap ele geçirildi

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma operasyonula 20 ton kaçak şarap ele geçirildi.
    • AA
    • 22.10.2020 - 00:24
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    Manisa'da 20 ton kaçak şarap ele geçirildi

     

    Manisa da 20 ton kaçak şarap ele geçirildi #1Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çepni̇dere Mahallesi'nde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    20 TON KAÇAK ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

    Kaçak içki ürettiği tespit edilen 12 kişiye ait evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 20 tona yakın kaçak şarap ele geçirildi.

    Ele geçirilen sahte şaraplardan alınan örnekler incelenmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

    Gözaltına alınan 12 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Manisa da 20 ton kaçak şarap ele geçirildi #2

    Manisa da 20 ton kaçak şarap ele geçirildi #3

    Manisa da 20 ton kaçak şarap ele geçirildi #4

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