Manisa'da, 21 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı

İHA

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda önemli bir operasyona imza attı.

21 SUÇTAN 12 YIL CEZASI OLAN FİRARİ YAKALANDI

Vergi usul kanununa muhalefet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma gibi suçlardan toplamda 21 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 30 bin lira adli para cezası bulunan 46 yaşındaki M.A.G.’nin, Yunusemre ilçesinde gizlendiği adresi tespit eden ekipler, titiz bir operasyon sonucunda şahsı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmaların süreceğini vurguladı.