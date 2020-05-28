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- Manisa'da 22 yaşındaki genç kız öldürüldü
Manisa'da 22 yaşındaki genç kız öldürüldü
Sabah işe gitmek için kız arkadaşıyla servise doğru hareket eden genç kız, sokak ortasında pompalı tüfekle 5 el ateş edilerek öldürüldü.
- İHA
- 28.05.2020 - 09:56
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş, kız arkadaşıyla birlikte Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'ndeki evinden çıkarak, servis aracına doğru yürümeye başladı.
Saat 06.30 sıralarında genç kızın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yusuf A., önünü kestiği Gülnur Kocabaş’a pompalı tüfekle 5 el ateş etti.
POLİSE TESLİM OLDU
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, talihsiz kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Zanlı Yusuf A., olayda kullandığı tüfeğiyle birlikte polise teslim oldu.