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    Manisa’da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

    Manisa Alaşehir'de bir apart otelde müşteri olarak kalan 22 yaşındaki genç, otel görevlileri tarafından odada ölü olarak bulundu.
    • 26.04.2022 - 19:25
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    Manisa’da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

    Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Erzincanlı olduğu öğrenilen Furkan Korkmaz (22) dün gece saatlerinde bir apart otele müşteri olarak gelerek oda kiraladı.

    Sabah saatlerinde odayı boşaltması gereken Korkmaz’dan haber alamayan görevliler saat 15.00 sıralarında oda kapısını çaldı.

    Cansız bedenini otel görevlileri buldu

    İHA'nın haberine göre, odadan ses gelmemesi üzerine yedek anahtarla kapıyı açan görevliler Korkmaz’ın cansız bedeniyle karşılaşırken durumu polis ekiplerine haber verdi.

    Yapılan incelemelerden sonra, Korkmaz’ın cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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