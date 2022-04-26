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Manisa’da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

Manisa’da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

Manisa Alaşehir'de bir apart otelde müşteri olarak kalan 22 yaşındaki genç, otel görevlileri tarafından odada ölü olarak bulundu.