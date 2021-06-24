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    Manisa'da 24 kök kenevir ele geçirildi

    Jandarma tarafından bir mısır tarlasına ekilmiş vaziyette 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 71 yaşındaki adam ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 24.06.2021 - 15:32
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    Manisa'da 24 kök kenevir ele geçirildi

    Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucu R.G. isimli şahsın Aktaş mevkiinde bulunan mısır ekili tarla içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alındı.

    MISIR TARLASINDAN KENEVİR ÇIKTI

    İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Saruhanlı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile adli mercilerden alınan arama kararı sonrası yapılan aramada; mısır ekili tarla içerisinde boyları 33-135 santimetre arası değişen toprağa ekili 24 kök kenevir bitkisi olduğu değerlendirilen bitki ele geçirildi.

    Şüpheli R.G. isimli şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Manisa da 24 kök kenevir ele geçirildi #1

    Manisa da 24 kök kenevir ele geçirildi #2

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