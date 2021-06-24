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Manisa'da 24 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'da 24 kök kenevir ele geçirildi

Jandarma tarafından bir mısır tarlasına ekilmiş vaziyette 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 71 yaşındaki adam ifadesinin ardından serbest bırakıldı.