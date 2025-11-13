Manisa'da 2'nci katta düşen kediyi polis memuru kurtardı Salihli ilçesinde bir polis memuru, binanın ikinci katından düşen kediyi kurtarmak için refleksle şapkasını uzattı. Kedinin şapkaya çarpıp yere düşmesiyle hızı kesildi. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.