Haberler

3. Sayfa Haberleri

Manisa'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Manisa'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Kula ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otobüste bir yolcunun üzerinde yapılan aramada, yeşil reçete ile satılan 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.