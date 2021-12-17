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    Manisa'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   

    Kula ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otobüste bir yolcunun üzerinde yapılan aramada, yeşil reçete ile satılan 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
    • DHA
    • 17.12.2021 - 05:17
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    Manisa'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   

    Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yolcu otobüsünde seyahat eden bir şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı ihbarını aldı.

    3 BİN 744 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

    Kula Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurdurulan otobüste şüpheli O.K.'nın (24) üzerinde yaklaşık 15 bin TL değerindeki yeşil reçete ile satılan 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

    Gözaltına alınan O.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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    Manisa da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi    #5

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