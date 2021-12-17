- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Manisa'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Manisa'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Kula ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otobüste bir yolcunun üzerinde yapılan aramada, yeşil reçete ile satılan 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
- DHA
- 17.12.2021 - 05:17
Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yolcu otobüsünde seyahat eden bir şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı ihbarını aldı.
3 BİN 744 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Kula Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurdurulan otobüste şüpheli O.K.'nın (24) üzerinde yaklaşık 15 bin TL değerindeki yeşil reçete ile satılan 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.