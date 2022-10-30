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    Manisa'da 3 çocuk babası evinde ölü bulundu

    Manisa Alaşehir'de iki gündür kendisinden haber alınamayan 3 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu.
    • 30.10.2022 - 17:50
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    Manisa'da 3 çocuk babası evinde ölü bulundu

    Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Çamlıbel Sokak’ta meydana gelen olayda, 3 çocuk babası Şaban Yıldırım’dan (55) iki gündür haber alamayan komşuları durumu polise haber verdi.

    Olay yerine polis ile 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Odasında ölü bulundu

    Eve giren ekipler, Şaban Yıldırım’ı odasında hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yıldırım'ın cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa da 3 çocuk babası evinde ölü bulundu #1

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