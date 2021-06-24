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    Manisa'da 3 şahıs, tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı

    Jandarmanın düzenlediği operasyonda Helenistik ve Roma dönemlerine ait 104 sikke ele geçirilirken gözaltına alınan 3 kişi, adliyede serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 24.06.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 18:00
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    Manisa'da 3 şahıs, tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı

    Manisa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri, Efendi Mahallesi'nde evde tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine takip başlattı.

    Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda Helenistik ve Roma dönemlerine ait 104 altın, gümüş ve bronz sikke ele geçirdi.

    ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

    Olayla bağlantılarının olduğu değerlendirilen Y.G. (24), Y.K. (20) ve A.A. (25) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

    Manisa da 3 şahıs, tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı #1

    Manisa da 3 şahıs, tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı #2

    Manisa da 3 şahıs, tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı #3

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