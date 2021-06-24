- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Manisa'da 3 şahıs, tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı
Manisa'da 3 şahıs, tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı
Jandarmanın düzenlediği operasyonda Helenistik ve Roma dönemlerine ait 104 sikke ele geçirilirken gözaltına alınan 3 kişi, adliyede serbest bırakıldı.
- DHA
- 24.06.2021 - 17:55
- Güncelleme : 24.06.2021 - 18:00
Manisa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri, Efendi Mahallesi'nde evde tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine takip başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda Helenistik ve Roma dönemlerine ait 104 altın, gümüş ve bronz sikke ele geçirdi.
ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
Olayla bağlantılarının olduğu değerlendirilen Y.G. (24), Y.K. (20) ve A.A. (25) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.