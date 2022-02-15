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    Manisa’da 3 yaşındaki ikizler yangında öldü

    Bir çiftlik evinde çıkan yangında, karbonmonoksit gazından etkilenen 3 yaşındaki ikizler, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 16:29
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    Manisa’da 3 yaşındaki ikizler yangında öldü

    Manisa’nın Kula ilçesine bağlı kırsal Şeritli Mahallesi Bakacak Sokak'ta İlker Kırlı'ya ait hindi çiftliğinin ikamet kısmında yangın çıktı.

    Elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangını gören ve çiftlikte bakıcı olarak çalışan Hatice-Ramazan Atalan çifti, 3 yaşındaki ikizleri Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan'ı kurtarmak için canlarını hiçe sayarak yanan eve girdi.

    ÇOCUKLARI KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE YETİŞTİRDİLER

    Karbonmonoksit gazından zehirlenen ikiz çocuklarını kendi imkanları ile çıkararak Kula Devlet Hastanesi'ne getiren çift, ardından yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

    İKİZLERDEN ACI HABER

    Hastanede tedavi altına alınan ancak durumları ağır olan ikizler, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    İkizlerin acı haberi, Kula'yı adeta yasa boğdu.

    Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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