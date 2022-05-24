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    Manisa'da 38 öğrenci kermeste yediklerinden zehirlendi

    Akhisar Gazi Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kermesteki sergide satılan gıdalardan yiyen 38 öğrenci zehirlenme şüphesi ile hastanelere kaldırıldı.
    • 24.05.2022 - 19:45
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    Manisa'da 38 öğrenci kermeste yediklerinden zehirlendi

    Manisa'da Akhisar Gazi Ortaokulu bahçesinde bu sabah kermes düzenlendi.

    Kermesteki stantlardan gıda ürünlerinden yiyen 3 öğrenci rahatsızlandı.

    Ardından çok sayıda öğrencide de mide rahatsızlıkları görülmeye başlandı.

    38 öğrenci hastaneye kaldırıldı

    Zehirlenme belirtileri gösteren 38 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

    Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, 38 öğrencinin mide şikayetleri nedeniyle çeşitli hastanelere başvurduğunu ifade etti.

    İnceleme başlatıldı

    DHA'nın aktardığı bilgiye göre İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de gıda sergisinde bulunan gıdalardan numune alarak konuyla ilgili inceleme başlattı.

    Çeşitli hastanelere kaldırılan 38 öğrencinin tedavilerinin tamamlanmasından sonra taburcu edildiği belirtildi.

    Manisa da 38 öğrenci kermeste yediklerinden zehirlendi #1


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