Manisa’da 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı

Yan yana cansız bedenleri bulunan 4 gencin ölüm raporlarında uyuşturucu ve intihar çıktı. Savcılık, ölümlerle ilgili 'kovuşturmaya' yer olmadığına karar verdi.

Manisa’nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak saat 17.00 sıralarında peş peşe gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenlerini buldu.

Yapılan incelemede gençlerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal (20) olduğu belirlendi.

BİRİNİN BOYNU KIRIKTI, DİĞERLERİ BAŞLARINDAN VURULMUŞTU

Saçma yarası bulunmayan gençlerden Ümit Zangal'ın boynunun yerinden oynaması, diğer 3'ünün ise pompalı tüfekle başlarından vurularak yaşamını yitirdiği saptandı.

Cesetlerin yanında ise tek kırma av tüfeği bulundu.

Tüfeğe jandarma incelenmek üzere el koyarken, 4 gencin otopsisi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı.

TÜFEK BABASINA AİT ÇIKTI

Olay yerinde bulunan av tüfeğinin, gençlerden Muharrem Zengin'in zeytin tüccarı babası Suat Zengin'e (47) ait olduğu ve ruhsatı bulunmadığı tespit edildi.

Olayda kullanılan fişeklerin, Muharrem Zengin'in babası Suat Zengin'e ait evde yapılan aramada ele geçirilen fişekler ile aynı olduğu tespit edildi.

Gençlerden Serkan Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın ise ölmeden kısa süre önce çektikleri 'veda' videosu ortaya çıktı.

3 GENÇTEN ALINAN SVAPLARDA ATIŞ ARTIKLARI BULUNDU

Olayla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği'nce hazırlanan uzmanlık raporunda olay yerinde bulunan 4 adet 12 kalibre av fişeği kartuşunun yine olay yerinde bulunan kırma av tüfeğinden atıldığı tespit edildi.

Muharrem Zengin, Serkan Zangal ve Neşet Dalgın'ın sağ el, sol el, yüz ve elbise üzerinden alınan svaplarda atış artıklarının bulunduğu, Ümit Zangal ile olay yeri ilk görgü tanığı Deniz Cüvelek'e ait svaplarda atış artığı bulunmadığı rapora yansıdı.

“HERHANGİ BİR İKİNCİ KİŞİYE AİT DNA PROFİLİNE RASTLANMAMIŞTIR”

Raporda ayrıca, olayda kullanılan tek kırma tüfek ile olay yerinde bulunan 45 ADB 481 plakalı araçta başka birine ait parmak izinin tespit edilmediği vurgulandı.

Cinayet şüphesi ile boğuşma sırasında katil ya da katil zanlılarının gençlerin tırnaklarında doku örneği bırakabileceği ihtimaline karşın DNA incelemesi yapıldığına da raporda dikkat çekilip, "4 gencin de alınan tırnak arası örneklerinde İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede herhangi bir ikinci kişiye ait DNA profiline rastlanmamıştır." denildi.

UYUŞTURUCUDAN ÖLEN KİŞİNİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİLER

Olayda ilk hayatını kaybeden Ümit Zangal'ın kanında ve idrarında farklı etken maddeler içeren uyutucu, uyuşturucu, uyarıcı maddeler tespit edildiği kaydedildi.

Ancak bu maddelerin kandaki düzeylerinin tek başlarına öldürücü dozda olmadığı, birbirleriyle etkileşimlerine bağlı olarak solunum baskılanması, kalpte ritim bozukluğu, akciğer ödemi gibi bazı olumsuz yan etkiler nedeniyle ölümün tıbben mümkün olduğu otopsi raporunda vurgulandığı kaydedildi.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Raporda; Muharrem Zengin, Serkan Zangal ile Neşet Dalgın'ın bitişik atış sonucu hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Raporda, 4 gencin başkaca bir kimseyle irtibat kurmadıkları ve başka şüpheliye rastlanmadığı, Ümit Zangal'ın uyuşturucu madde kullanması sonucu yaşamanı yitirdiği, Serkan Zangal, Muharrem Zengin ile Neşet Dalgın'ın silahla intihar ettiklerinin değerlendirildiği belirtilerek, bu nedenle soruşturma yapmayı gerektirecek bir suç şüphesi ve suçlu bulunmadığı ifade edildi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, raporun ardından 4 gencin ölümüyle ilgili 'kovuşturmaya yer' olmadığına karar verdi.