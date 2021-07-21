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    Manisa'da 50 kök kenevir ele geçirildi

    Jandarma ekipleri tarafından mısır tarlasında yapılan inceleme sonucu, 50 kök kenevir bulundu. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 21.07.2021 - 14:32
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 14:34
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    Manisa'da 50 kök kenevir ele geçirildi

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir mısır tarlasına kenevir ekildiğine yönelik ihbar aldı.

    KENEVİRLER İMHA EDİLECEK

    Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti.

    Mısır tarlasında inceleme yapan ekipler, boyları 2 metreye kadar ulaşan 50 kök kenevir tespit etti.

    Kenevirlerin ekimini yapan F.A. gözaltına alınırken, kenevirlere ise imha edilmek üzere el konuldu.

    Manisa da 50 kök kenevir ele geçirildi #1

    Manisa da 50 kök kenevir ele geçirildi #2

    Manisa da 50 kök kenevir ele geçirildi #3

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