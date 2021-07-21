Manisa'da 50 kök kenevir ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından mısır tarlasında yapılan inceleme sonucu, 50 kök kenevir bulundu. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir mısır tarlasına kenevir ekildiğine yönelik ihbar aldı.

KENEVİRLER İMHA EDİLECEK

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti.

Mısır tarlasında inceleme yapan ekipler, boyları 2 metreye kadar ulaşan 50 kök kenevir tespit etti.

Kenevirlerin ekimini yapan F.A. gözaltına alınırken, kenevirlere ise imha edilmek üzere el konuldu.