Manisa'da 670 litre sahte içkiye el konuldu

Jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 670 litre sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir evde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, H.Ş. isimli kişinin evine operasyon düzenledi.

670 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli H.Ş.'nin evinde yapılan aramada, 670 litre sahte içki ve 95 adet boş şişe bulundu. Sahte içki yapımında kullanılan materyallere de el konuldu.

Gözaltına alınan H.Ş., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.