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- Manisa'da 7 farklı suçun şüphelisi tutuklandı
Manisa'da 7 farklı suçun şüphelisi tutuklandı
Kesinleşmiş 60 yıl 1 ay hapis cezasını bulunan C.B, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 19.12.2021 - 14:49
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 7 farklı suçtan 60 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. (29), Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla takibe alındı.
POLİS YERİNİ TESPİT ETTİ
Hakkında yakalama kararı bulunan şahsın Adıyaman’dan Turgutlu’ya geleceği ihbarını alan polis, İzmir-Ankara karayolunda düzenlediği operasyonla C.B'yi yakaladı.
TUTUKLANDI
Adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.