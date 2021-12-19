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    Manisa'da 7 farklı suçun şüphelisi tutuklandı

    Kesinleşmiş 60 yıl 1 ay hapis cezasını bulunan C.B, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 14:49
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    Manisa'da 7 farklı suçun şüphelisi tutuklandı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 7 farklı suçtan 60 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. (29), Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla takibe alındı.

    POLİS YERİNİ TESPİT ETTİ

    Hakkında yakalama kararı bulunan şahsın Adıyaman’dan Turgutlu’ya geleceği ihbarını alan polis, İzmir-Ankara karayolunda düzenlediği operasyonla C.B'yi yakaladı.

    TUTUKLANDI

    Adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Manisa da 7 farklı suçun şüphelisi tutuklandı #1

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