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    Manisa'da 72 yaşındaki traktör sürücüsü uçuruma düştü

    Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisi sonucu yoldan çıkan traktör sürücüsü, uçuruma yuvarlandı. Gerçekleşen kaza sonucunda ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
    • İHA
    • 30.11.2021 - 02:37
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 02:47
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    Manisa'da 72 yaşındaki traktör sürücüsü uçuruma düştü

    Manisa'nın Kula ilçesinde feci bir kaza gerçekleşti.

    Kenger Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan Veli Topal (72) idaresindeki 45 K 1010 plakalı traktör, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun sol tarafında bulunan uçuruma yuvarlandı.

    Manisa da 72 yaşındaki traktör sürücüsü uçuruma düştü #1

    TRAKTÖRÜN ÜZERİNDEN 15 METRE SAVRULDU

    Traktör üzerinden yaklaşık 15 metre savrulan sürücünün, yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Yaşlı adamın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme(OYİ) ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından ön otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Manisa da 72 yaşındaki traktör sürücüsü uçuruma düştü #2

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Öte yandan acı haberi alarak olay yerine gelen yaşlı adamın ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

    Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Manisa da 72 yaşındaki traktör sürücüsü uçuruma düştü #3

    Manisa da 72 yaşındaki traktör sürücüsü uçuruma düştü #4

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