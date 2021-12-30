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    Manisa’da 78 litre sahte içki ele geçirildi

    Yunusemre ilçesinde sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 30.12.2021 - 00:14
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    Manisa’da 78 litre sahte içki ele geçirildi

    Manisa’nın Yunusemre ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hafsasultan Mahallesi'nde bir tekel büfesine baskın düzenledi.

    SU ŞİŞELERİNE DOLDURMUŞLAR

    Baskında, iş yerinde ve otomobilde yapılan aramada pet su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki bulundu.

    İş yeri sahibi O.S.(50) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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