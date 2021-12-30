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- Manisa’da 78 litre sahte içki ele geçirildi
Manisa’da 78 litre sahte içki ele geçirildi
Yunusemre ilçesinde sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
- AA
- 30.12.2021 - 00:14
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hafsasultan Mahallesi'nde bir tekel büfesine baskın düzenledi.
SU ŞİŞELERİNE DOLDURMUŞLAR
Baskında, iş yerinde ve otomobilde yapılan aramada pet su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki bulundu.
İş yeri sahibi O.S.(50) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.