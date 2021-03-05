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    Manisa’da 78 yaşındaki sürücü traktörün altında can verdi

    Odun yüklü traktör, kontrolden çıkınca devrildi. 78 yaşındaki sürücü traktörün altında kalarak, olay yerinde yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 16:24
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    Manisa’da 78 yaşındaki sürücü traktörün altında can verdi

    Manisa’nın Demirci ilçesinde, seyir halindeki traktörün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Söğütçük Mahallesinde 78 yaşındaki Hasan Ulus kontrolündeki odun yüklü traktör, yoldan çıkıp devrildi.

    Ulus, devrilen traktörün altında kaldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine ekipler sevk edildi.

    Manisa’da 78 yaşındaki sürücü traktörün altında can verdi #1

    OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde 3 çocuk babası olan sürücünün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Hasan Ulus’un cenazesi morga kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Demirci İlçe Jandarma ekipler, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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