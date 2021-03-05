Manisa’da 78 yaşındaki sürücü traktörün altında can verdi

Odun yüklü traktör, kontrolden çıkınca devrildi. 78 yaşındaki sürücü traktörün altında kalarak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Manisa’nın Demirci ilçesinde, seyir halindeki traktörün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Söğütçük Mahallesinde 78 yaşındaki Hasan Ulus kontrolündeki odun yüklü traktör, yoldan çıkıp devrildi.

Ulus, devrilen traktörün altında kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine ekipler sevk edildi.

OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde 3 çocuk babası olan sürücünün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan Ulus’un cenazesi morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Demirci İlçe Jandarma ekipler, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.