Manisa'da ailelerin arazi kavgası: 2 ölü

Husumetli iki aile arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Kayrakaltı Mahallesi'nde yaşayan İ.P. (37) ile husumetli olduğu E.Y. (53) arasında, arazi meselesi yüzünden çıktı.

Tartışma bir süre sonra büyüyerek taş ve sopalı kavgaya dönüştü.

2 ÖLÜ, 6 YARALI

İ.P. ise kavga sırasında, yanında bulunan av tüfeği ile kalabalığa ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.Y (53), H.Y. (23), K.Y. (76), E.Y. (24), E.Y. (67), T.Y. (29), C.Y. (1994), E.Y. (47) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 53 yaşındaki E.Y. ile 29 yaşındaki T.Y. yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer 6 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği, bir kişinin durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli İ.P. ise jandarma ekipleri tarafından suç aleti olan av tüfeği ile yakalandı.