Dolar
6.8542
0.1051%
Euro
7.7251
0.2504%
Altın
1769.26
-0.0559%
Borsa
115990.63
0.5859%
G. Altın
389.842
-0.0207%
Bitcoin
63226.54
-0.4868%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Manisa'da ailelerin arazi kavgası: 2 ölü

    Husumetli iki aile arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 6 kişi yaralandı.
    • AA
    • 02.07.2020 - 10:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Manisa'da ailelerin arazi kavgası: 2 ölü #1

    Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Kayrakaltı Mahallesi'nde yaşayan İ.P. (37) ile husumetli olduğu E.Y. (53) arasında, arazi meselesi yüzünden  çıktı.

    Tartışma bir süre sonra büyüyerek taş ve sopalı kavgaya dönüştü.

    2 ÖLÜ, 6 YARALI

    İ.P. ise kavga sırasında, yanında bulunan av tüfeği ile kalabalığa ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.Y (53), H.Y. (23), K.Y. (76), E.Y. (24), E.Y. (67), T.Y. (29), C.Y. (1994), E.Y. (47) yaralandı.

    Hastaneye kaldırılan yaralılardan 53 yaşındaki E.Y. ile 29 yaşındaki T.Y. yaşamını yitirdi.

    Manisa'da ailelerin arazi kavgası: 2 ölü #2

    ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Diğer 6 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği, bir kişinin durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Şüpheli İ.P. ise jandarma ekipleri tarafından suç aleti olan av tüfeği ile yakalandı.

    Manisa'da ailelerin arazi kavgası: 2 ölü #3

    Manisa'da ailelerin arazi kavgası: 2 ölü #4

    Görüş Bildir