Yangının başlamasından yalnızca 3 dakika sonra itfaiye ekiplerinin araca müdahale etmesine rağmen küle dönen araç, yangını görüntüleyen vatandaşları da şaşırttı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Utku Mahallesi İzmir Caddesi’nde Mehmet Kaya idaresindeki hafif ticari araç, seyir halindeyken bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Sürücünün kendisini güçlükle dışarıya atığı araç yangınına kısa bir sürede müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını anında söndürdü.

DAKİKALAR İÇİNDE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sadece 3 dakika içinde aracın küle dönmesini görüntüleyen vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Aracın yandığı ve itfaiyenin müdahale ettiği o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kimsenin yara almadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Manisa'da alev alan araç dakikalar içinde kül oldu ViDEO

















