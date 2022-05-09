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- Manisa'da alkollü kişi, polise zor anlar yaşattı
Manisa'da alkollü kişi, polise zor anlar yaşattı
- 09.05.2022 - 02:23
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'deki 4741 sokakta sağlık ve polis ekiplerine sokakta yerde yatan bir kişi olduğu ihbarı yapıldı.
Polisten kendisini evine bırakmasını istedi
Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Ertan G.'yi (55), hastaneye götürmeye ikna edemedi. Kuyualan Mahallesi'ndeki evine gitmesi konusunda uyarılan Ertan G., polisten kendisini evine bırakmasını talep etti.
Manisa'da alkollü kişi, polise zor anlar yaşattı - VİDEO
"Param yok" deyince polis "İçiyorsun abi" dedi
DHA'nın haberine göre; polis, Ertan G.'ye, "Devletin arabası, gerçekten paran olmasa götürürdüm ama devletin, benim arabam değil" dedi. Ertan G. ise "Param yok" yanıtını verdi. Polis ise, "İçiyorsun abi içiyorsun" diyerek tepki gösterdi.
Hastaneye götürüldü, durumu iyi
Aldığı olumsuz yanıtın ardından hastaneye götürülmeyi kabul eden Ertan G., ambulansa bindirildi. Ayakta tedavinin ardından taburcu edilen Ertan G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.