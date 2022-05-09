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    Manisa'da alkollü kişi, polise zor anlar yaşattı

    Yunusemre ilçesinde sokakta yatan alkollü kişiyi hastaneye götürmeye çalışan polis ekiplerini uğraştırdı.
    • 09.05.2022 - 02:23
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    Manisa'da alkollü kişi, polise zor anlar yaşattı

    Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'deki 4741 sokakta sağlık ve polis ekiplerine sokakta yerde yatan bir kişi olduğu ihbarı yapıldı.

    Polisten kendisini evine bırakmasını istedi

    Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Ertan G.'yi (55), hastaneye götürmeye ikna edemedi. Kuyualan Mahallesi'ndeki evine gitmesi konusunda uyarılan Ertan G., polisten kendisini evine bırakmasını talep etti.

    Manisa'da alkollü kişi, polise zor anlar yaşattı - VİDEO

    "Param yok" deyince polis "İçiyorsun abi" dedi

    DHA'nın haberine göre; polis, Ertan G.'ye, "Devletin arabası, gerçekten paran olmasa götürürdüm ama devletin, benim arabam değil" dedi. Ertan G. ise "Param yok" yanıtını verdi. Polis ise, "İçiyorsun abi içiyorsun" diyerek tepki gösterdi.

    Manisa da alkollü kişi, polise zor anlar yaşattı #1

    Hastaneye götürüldü, durumu iyi

    Aldığı olumsuz yanıtın ardından hastaneye götürülmeyi kabul eden Ertan G., ambulansa bindirildi. Ayakta tedavinin ardından taburcu edilen Ertan G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Manisa da alkollü kişi, polise zor anlar yaşattı #2


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