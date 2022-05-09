Manisa'da alkollü kişi, polise zor anlar yaşattı

Yunusemre ilçesinde sokakta yatan alkollü kişiyi hastaneye götürmeye çalışan polis ekiplerini uğraştırdı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'deki 4741 sokakta sağlık ve polis ekiplerine sokakta yerde yatan bir kişi olduğu ihbarı yapıldı.

Polisten kendisini evine bırakmasını istedi

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Ertan G.'yi (55), hastaneye götürmeye ikna edemedi. Kuyualan Mahallesi'ndeki evine gitmesi konusunda uyarılan Ertan G., polisten kendisini evine bırakmasını talep etti.

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"Param yok" deyince polis "İçiyorsun abi" dedi

DHA'nın haberine göre; polis, Ertan G.'ye, "Devletin arabası, gerçekten paran olmasa götürürdüm ama devletin, benim arabam değil" dedi. Ertan G. ise "Param yok" yanıtını verdi. Polis ise, "İçiyorsun abi içiyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Hastaneye götürüldü, durumu iyi

Aldığı olumsuz yanıtın ardından hastaneye götürülmeyi kabul eden Ertan G., ambulansa bindirildi. Ayakta tedavinin ardından taburcu edilen Ertan G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.