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    Manisa'da alkollü şahıs 30 metrelik uçuruma düştü, ekipler seferber oldu

    Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kişi yaklaşık 30 metrelik uçuruma düştü.
    • 02.10.2022 - 03:44
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    Manisa'da alkollü şahıs 30 metrelik uçuruma düştü, ekipler seferber oldu

    Manisa Turgutlu’nun Osmancık kırsal mahallesinde, alkol almak için Osmancık Mahallesinde ormanlık alana giden 41 yaşındaki Mustafa Ünlütaş burada yaklaşık 30 metre derinliğindeki uçuruma düştü.

    Çevrede durumu fark eden vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine İtfaiye Arama Kurtarma Ekipleri, Acil Sağlık Ekipleri ve Jandarma Ekipleri sevk edildi.

    Yoğun çabalar sonucu kurtarıldı

    Yaklaşık 30 metrelik uçuruma inen İtfaiye Arama Kurtarma Ekipleri uzun süren çabalar sonucunda Ünlütaş’ı kurtarmayı başardı.

    Hastaneye kaldırıldı

    Alkollü olduğu öğrenilen Mustafa Ünlütaş olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Manisa da alkollü şahıs 30 metrelik uçuruma düştü, ekipler seferber oldu #1

    Manisa da alkollü şahıs 30 metrelik uçuruma düştü, ekipler seferber oldu #2

    Manisa da alkollü şahıs 30 metrelik uçuruma düştü, ekipler seferber oldu #3

    Manisa da alkollü şahıs 30 metrelik uçuruma düştü, ekipler seferber oldu #4


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