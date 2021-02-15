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    Manisa'da, alkollü sürücü duran kamyona arkadan çarptı

    Alkollü halde direksiyon başına geçen şahıs, yol kenarında duran kamyona çarpınca aracı hurdaya döndü. Alkollü sürücü, kazadan sonra gelen polis ekiplerine de zor anlar yaşattı
    • DHA
    • 15.02.2021 - 08:59
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    Manisa'da, alkollü sürücü duran kamyona arkadan çarptı

    Manisa'nın Kula ilçesinde, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Hisarkapı Kavşağı'nda, arıza nedeniyle gerekli güvenlik önlemlerini alarak kavşaktaki trafik ışıklarında bekleyen Faruk Gökmen'e ait  kamyona, İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan ve alkollü olduğu öğrenilen Mehmet D.(38) idaresindeki otomobil çarptı.

    HURDAYA DÖNDÜ

    Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, alkollü sürücü Mehmet D., kazayı yara almadan atlattı.

    Manisa da, alkollü sürücü duran kamyona arkadan çarptı #1

    POLİSTEN KAÇTI

    Alkollü sürücü, işlem yapmak isteyen polis ekiplerinden kaçmak isterken alkolün de etkisiyle yere düştü. Trafik akışının tek şeritten sağlandığı karayolunda, polis ekiplerinin müdahalesi ile başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Manisa da, alkollü sürücü duran kamyona arkadan çarptı #2

    HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Mehmet D., önce Kula Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavileri yapıldı, ardından da kaza işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    114 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

    Kaza işlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen otomobil sürücüsü Mehmet D., yapılan alkol kontrolünde 114 promil alkollü çıktı.

    Manisa da, alkollü sürücü duran kamyona arkadan çarptı #3

    EHLİYETİNE EL KONULDU

    Geçtiğimiz yıllarda, alkollü araç kullanma sebebi ile ehliyetine el konulduğu tespit edilen Mehmet D.'ye, yine alkollü araç kullanma ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından işlem yapıldı. Üçüncü kez alkollü araç kullanma suçundan işlem yapılan Mehmet D.'nin ehliyetine, bu kez 5 yıl el konuldu.

    Manisa da, alkollü sürücü duran kamyona arkadan çarptı #4

    ALKOL ŞİŞELERİNİ ATTI

    Alkollü sürücünün kazadan sonra, polis ekipleri olay yerine gelmeden önce otomobilinde bulunan boş alkol şişelerini, olay yerinin hemen yanında bulunan su kanalına attığı tespit edildi.  Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Manisa da, alkollü sürücü duran kamyona arkadan çarptı #5

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