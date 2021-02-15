Manisa'da, alkollü sürücü duran kamyona arkadan çarptı

Alkollü halde direksiyon başına geçen şahıs, yol kenarında duran kamyona çarpınca aracı hurdaya döndü. Alkollü sürücü, kazadan sonra gelen polis ekiplerine de zor anlar yaşattı

Manisa'nın Kula ilçesinde, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Hisarkapı Kavşağı'nda, arıza nedeniyle gerekli güvenlik önlemlerini alarak kavşaktaki trafik ışıklarında bekleyen Faruk Gökmen'e ait kamyona, İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan ve alkollü olduğu öğrenilen Mehmet D.(38) idaresindeki otomobil çarptı.

HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, alkollü sürücü Mehmet D., kazayı yara almadan atlattı.

POLİSTEN KAÇTI

Alkollü sürücü, işlem yapmak isteyen polis ekiplerinden kaçmak isterken alkolün de etkisiyle yere düştü. Trafik akışının tek şeritten sağlandığı karayolunda, polis ekiplerinin müdahalesi ile başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Mehmet D., önce Kula Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavileri yapıldı, ardından da kaza işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

114 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza işlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen otomobil sürücüsü Mehmet D., yapılan alkol kontrolünde 114 promil alkollü çıktı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Geçtiğimiz yıllarda, alkollü araç kullanma sebebi ile ehliyetine el konulduğu tespit edilen Mehmet D.'ye, yine alkollü araç kullanma ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından işlem yapıldı. Üçüncü kez alkollü araç kullanma suçundan işlem yapılan Mehmet D.'nin ehliyetine, bu kez 5 yıl el konuldu.

ALKOL ŞİŞELERİNİ ATTI

Alkollü sürücünün kazadan sonra, polis ekipleri olay yerine gelmeden önce otomobilinde bulunan boş alkol şişelerini, olay yerinin hemen yanında bulunan su kanalına attığı tespit edildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.