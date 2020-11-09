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    Manisa'da apartmandan 35 çift ayakkabı çalan zanlı tutuklandı

    Manisa'da bir apartmana girerek kapının önünde beğendiği tüm ayakkabıları çalan hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • AA
    • 09.11.2020 - 16:07
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 16:17
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    Manisa'da apartmandan 35 çift ayakkabı çalan zanlı tutuklandı

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi’ndeki bir apartmandan 35 çift ayakkabı çalındığı yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, zanlının, daha önce de hırsızlık suçundan sabıkası bulunan 45 yaşındaki Y.T. olduğunu tespit etti.

    ÇALINTI AYAKKABILAR EVDE BULUNDU

    Zanlıyı ikametinde gözaltına alan polis ekipleri evdeki aramalarda ise çalıntı 35 çift ayakkabı bulundu.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Ele geçirilen ayakkabılar sahiplerine teslim edildi.

    Manisa'da apartmandan 35 çift ayakkabı çalan zanlı tutuklandı VİDEO


    Manisa da apartmandan 35 çift ayakkabı çalan zanlı tutuklandı #1

    Manisa da apartmandan 35 çift ayakkabı çalan zanlı tutuklandı #2

    Manisa da apartmandan 35 çift ayakkabı çalan zanlı tutuklandı #3

    Manisa da apartmandan 35 çift ayakkabı çalan zanlı tutuklandı #4

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